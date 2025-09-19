Beukema sui social: "Abbiamo dato tutto, ora uniti e testa alla prossima!"

"Abbiamo dato tutto, restiamo sempre uniti e testa alla prossima!": così sui social il difensore del Napoli Sam Beukema titolare ieri all'Etihad Stadium. Il centrale ha retto fino a un'ora con Buongiorno poi entrambi e tutto il Napoli si sono arresi alla forza devastante in zona offensiva del City che ha vinto grazie ai gol di Haaland e di Doku.