La grinta di Buongiorno sui social: "Orgoglioso di questo gruppo"
Oggi alle 04:00
di Davide Baratto

Il Napoli perde 2-0 la prima di Champions League contro il Manchester City, ma gli azzurri escono a testa alta. A causa dell'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo, la squadra di Conte ha giocato per oltre 70 minuti in inferiorità numerica e ciononostante sono servite due prodezze ai Citizens per vincere il match.

Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha voluto comunque sottolineare la prestazione di sacrifico della squadra: "Orgoglioso di questo gruppo". Di seguito il post.