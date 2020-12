Renica consiglia: "E' arrivato il momento per Gattuso di semplificare il gioco del Napoli"

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha detto la sua su Facebook consigliando il tecnico degli azzurri: "Forse è arrivato il momento per Gattuso di riflettere sul gioco del Napoli, troppo complesso con continui passaggi dietro, in orizzontale, giro palla come a voler addormentare con il possesso palla la partita, per poi accelerare e colpire... all’inizio ha funzionato, ma ora sembra prevedibile, monotono poco profondo e poco rapido nel giro palla per rubare tempi agli avversari, visto la poca efficacia dell'ultimo mese, penso che a Rino basti semplificare il gioco e verticalizzare in profondità e filtranti...ricercare movimenti senza palla in avanti cn il corto lungo o lungo corti, incroci ma davanti la palla non dietro... La Rosa deve essere completata ma è ottima per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, ma occorre a mio avviso lavorare su questo aspetto... ovviamente è semplicemente un'opinione... per chiarezza piena fiducia in Gattuso..."

