Repubblica, Azzi: "Per restare in alto due strade, ADL fermo alla prima pietra..."

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"Le strade per restare in alto sono solo due: investire nelle strutture (stadio, centro sportivo, settore giovanile) o andare in Champions SEMPRE"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi parla del futuro del Napoli attraverso il proprio account X: "Le strade per restare in alto sono solo due: investire nelle strutture (stadio, centro sportivo, settore giovanile) o andare in Champions SEMPRE: inderogabilmente. Aurelio De Laurentiis per ora è fermo alla prima pietra, Conte in 2 anni ha fatto primo e secondo. Di che parlate?".