Richiesta rinvio a giudizio per ADL, KKN: "Suoi legali in procura per chiedere informazioni"

Come riportata dall'Ansa, La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021 (qui per i dettagli). A tal proposito, come scrive la redazione di Kiss Kiss Napoli su X, c'è stata l'immediata reazione dei legali del patron del Napoli alla notizia.

"Legali di DeLaurentiis in Procura a Roma per richiedere informazioni riguardo il rinvio a giudizio per falso in bilancio" si legge nel post.