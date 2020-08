Ricordate l'invasore Mario 'Falco' Ferri? Ha firmato col Castel di Sangro che oggi sfiderà il Napoli!

Ricordate Mario Ferri, detto il Falco? Salito agli onori delle cronache nazionali per le sue invasioni di campo nelle partite più importanti, nella vita fa il calciatore e, dopo aver vagato anche all'estero, è tornato a Castel di Sangro e oggi sfiderà il Napoli in amichevole. Ad annunciarlo è il diretto interessato tramite Instagram: "Non c'è 2 senza 3... Mi ero ripromesso di tornare a “casa” per la terza volta, ed eccomi a Castel di Sangro! Oggi affronteremo il Napoli in un bel pomeriggio di calcio ma poi ci aspetta un campionato d’eccellenza molto impegnativo, finalmente in una categoria che Castel di Sangro merita".