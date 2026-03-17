Alvino difende Anguissa: "Troppe critiche, possiamo mai prescindere da Zambo?"

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Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un post sul proprio account Instagram, ha commentato le critiche rivolte a Frank Zambo Anguissa dopo Napoli-Lecce: "E' da sabato che si ascoltano critiche velate e no su Anguissa, a parte che ha dato geometria alle giocate con alcune triangolazioni ad effetto, mi sembra logico che non abbia forzato né la corsa né i contrasti.

Cosa che verrà con i minuti in campo, ma dico io possiamo mai pensare di prescindere da Zambo? Ma per favore! Venerdì, con un'altra settimana di allenamenti e i muscoli che troveranno la loro elasticità, tornerà il calciatore che conosciamo".