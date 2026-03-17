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Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è anche un azzurro
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La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.
La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.
Nella formazione-tipo c’è un calciatore del Napoli: si tratta di Matteo Politano. Voto 7,5 per l’esterno azzurro, autore di un assist e di un gol contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato. Prima rete stagionale con la maglia azzurra per l'ex Inter e Sassuolo. Di seguito la Top 11 completa:
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