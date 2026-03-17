Foto Non solo Insigne, anche Lavezzi torna a giocare al Maradona! L'annuncio social

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Tra gli ospiti annunciati, oltre a Lorenzo Insigne, l’associazione Legends Napoli ha confermato anche la presenza di Ezequiel Lavezzi.

Si avvicina sempre di più la “Notte dei Leoni”, un importante evento benefico che si terrà allo stadio Maradona di Fuorigrotta alla fine di maggio. L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per unire sport e solidarietà, coinvolgendo tifosi e protagonisti del passato in una serata dal forte valore simbolico. L’organizzazione punta a creare un momento di festa e condivisione, capace di richiamare grande entusiasmo.

Il ritorno di Lavezzi a Napoli

Tra gli ospiti annunciati, oltre a Lorenzo Insigne, l’associazione Legends Napoli ha confermato anche la presenza di Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli molto amato dai tifosi partenopei. Il suo ritorno allo stadio di Fuorigrotta rappresenta un momento particolarmente atteso, carico di emozione e nostalgia. La partecipazione dell’argentino contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale per tutti gli appassionati.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall'associazione sui propri canali social: "Cari tifosi, ci sono emozioni che il tempo non cancella, stadi che non sono solo cemento e gradinate ma pelle,sangue, anima. Da 36 anni molti di noi non sono più tornati a calpestare quell’erba che non è solo un campo ma una casa dove abbiamo vissuto battaglie epiche, gioie incontenibili,alzato trofei sognati una vita. Quel tempo ora è tornato e non ci sembra vero di riabbracciarvi, abbiamo tutti il cuore pieno di emozione, è come se quel boato non si fosse mai spento. Ed è per questo sentimento d'amore che ritorneremo non solo come calciatori che hanno scritto la storia ma anche per qualcosa di più grande di una partita, perché sappiamo cosa significa avere un sogno. E sappiamo anche cosa significa non averne uno. Giocheremo contro le Legends Resto del Mondo ma la vera partita si gioca dentro le mura del carcere minorile di Nisida, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, che non hanno mai avuto qualcuno che credesse in loro.

Noi crediamo che anche dietro quelle mura possano nascere sogni, talenti, seconde possibilità. Per loro vogliamo far rinascere a Nisida il teatro Eduardo De Filippo, per offrire l'opportunità di un palco al posto di una strada sbagliata. Una luce accesa al posto del buio. Il calcio ci ha insegnato che una seconda occasione esiste. Si può cadere ma ci si rialza. Quando entreremo in campo e alzeremo gli occhi verso gli spalti, cercheremo i vostri sguardi. Cercheremo le lacrime, i sorrisi, le mani alzate al cielo per noi e per quel sogno chiamato Napoli per cui abbiamo sempre lottato. Ci avete reso eterni e noi siamo ancora qua a difendere la città. Cantate con noi. Piangete con noi. Sognate ancora con noi. Facciamo tremare quello stadio come una volta. Ogni vostro applauso, ogni coro, ogni presenza sugli spalti sarà parte di questo sogno. Ancora una volta sarete il nostro dodicesimo uomo per cambiare il destino di tanti giovani. Grazie per non aver mai smesso di amarci. Grazie per essere ancora qui. Grazie per dimostrare, ancora una volta che a Napoli chi ama non dimentica. Torniamo a casa il 26 Maggio 2026 alle ore 20.30 allo Stadio Maradona. Per voi. Per loro. Per Napoli. Vi aspettiamo!

Con amore infinito, Le Napoli Legends".