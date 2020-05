Scandalo Inter-Juve 2018, Pistocchi attacca Orsato: "Delitto perfetto, lo hanno pure promosso"

"Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito" questa la rivelazione di Giuseppe Pecoraro, capo della procura FIGC dall'agosto del 2016 fino allo scorso dicembre, il quale è tornato sulle polemiche per il match tra Juventus e Inter nell'anno in cui il Napoli sfiorò lo scudetto con Sarri. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito alle parole di Pecoraro: "Delitto perfetto. Daniele Orsato è il nuovo rappresentante degli arbitri italiani"

Delitto perfetto.

Daniele Orsato è il nuovo rappresentante degli arbitri italiani pic.twitter.com/7hWbF9BSKD — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 3, 2020