Scotto: "Altro che Messi, risposta di ADL era su Hermoso. Sapete perché?"

vedi letture

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social parlando dell'episodio di ieri a Dimaro: "La battuta di De Laurentiis su Hermoso è appunto solo una battuta, come fu per Conte prima di ingaggiarlo. Eppure la battuta del presidente ha fatto dispiacere chi sta dando Hermoso per preso da mesi. Qualcuno ha anche provato a sviare, attribuendo la risposta di De Laurentiis a un'altra domanda su Messi. In realtà il patron si aspettava di sentire i tifosi parlare di Buongiorno o Rafa Marin, che sono giocatori ancora giovani sui quali il Napoli ha investito.

Ad oggi non si può escludere l’arrivo di un difensore, ma ora l’urgenza assoluta è cedere. Problemi dopo il “no” di Ostigard al Rennes, serve un’altra squadra. Anche Juan Jesus è stato invitato a guardarsi intorno".