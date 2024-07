Scotto: "Di Lorenzo? Chi ha 4 anni di contratto non ha bisogno di annunciare la conferma"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, esperto di mercato, ha scritto un post sui social per parlare del futuro di Di Lorenzo: "Un calciatore con altri quattro anni di contratto non ha bisogno di annunciare la sua conferma. Semmai, una conferenza stampa (ma con lui a parlare) può essere l'occasione per capire cosa è successo. Per chiudere il caso Di Lorenzo è bastata la firma di Conte con il Napoli".