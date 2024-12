Scotto: "Il Napoli si conferma spietato con le piccole, stavolta l'ha decisa Conte coi cambi"

Il Napoli supera al Maradona il Venezia per 1-0 in una gara complicata e si piazza in testa alla classifica aggacciando l'Atalanta a quota 41 punti. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Il Napoli si conferma spietato con le "piccole" (Verona a parte) e conquista tre punti preziosi con un Venezia coraggioso e che ha creato almeno un pericolo. Stavolta, oltre a Meret, è anche Conte che mette una toppa col cambio decisivo di Raspadori, che trova il suo primo gol in stagione. Lukaku fallisce il primo penalty stagionale, ma prende anche un clamoroso palo. Il Napoli chiude il 2024 in un "Maradona" ancora sold out preparandosi a una bella corsa al vertice nel nuovo anno".