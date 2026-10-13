Villarreal-Napoli, Scotto: “La peggior partita della stagione! Nessuna reazione”

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Giovanni Scotto boccia il Napoli dopo il Villarreal: “Peggior partita della stagione, nessuna reazione”.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato duramente la sconfitta del Napoli contro il Villarreal, maturata nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Attraverso il proprio account X, Scotto ha definito quella degli azzurri la prestazione più negativa dall'inizio della stagione, soffermandosi soprattutto sulla gestione del vantaggio iniziale e sull'atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri. “Contro il Villarreal il peggior Napoli della stagione. Per come ha sprecato un buon avvio di gara, mettendosi dietro dopo il vantaggio e regalando un gol”. Una critica che mette in evidenza le difficoltà della formazione partenopea nel mantenere il controllo della partita dopo essere passata in vantaggio.

Scotto dopo Villarreal-Napoli attacca la prestazione degli azzurri

A preoccupare maggiormente il giornalista è stata soprattutto la mancanza di una risposta del Napoli alle difficoltà incontrate durante la gara. Scotto ha infatti sottolineato come gli azzurri abbiano lasciato progressivamente l'iniziativa al Villarreal, senza riuscire a cambiare l'inerzia della sfida: “E soprattutto per non aver reagito, concedendosi al palleggio degli spagnoli e giocando un pessimo secondo tempo. Peccato”. Un giudizio severo sulla prestazione della squadra di Allegri, che esce sconfitta dalla trasferta spagnola e dovrà cercare un immediato riscatto nei prossimi impegni.