Auriemma: “Solo chi non conosce il calcio non capisce che Allegri ha toccato l'orgoglio del Napoli!”
Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Manchester City, tornando sulle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri: “Quindi le dichiarazioni di Allegri non hanno turbato la squadra. Anzi, il Napoli in casa del Manchester City ha sfoderato una prestazione autorevole, di qualità, in sicurezza, con autostima. Tutte qualità che hanno portato ad un pareggio pesantissimo ai fini dei playoff”.
Auriemma difende la strategia comunicativa di Allegri
Secondo il giornalista, le recenti esternazioni del tecnico livornese "Partita proibitiva", anziché destabilizzare lo spogliatoio, avrebbero rappresentato uno stimolo per i calciatori azzurri, chiamati a dimostrare il proprio valore dopo un avvio di stagione deludente: “Solo chi non conosce il calcio non può sapere che la recente comunicazione di Max ha avuto il potere di toccare l’orgoglio del Napoli. Cioè, una squadra che – organico alla mano – avrebbe potuto lottare per lo Scudetto”.
Quindi le dichiarazioni di #Allegri non hanno turbato la squadra. Anzi, il #Napoli in casa del #ManCity ha sfoderato una prestazione autorevole, di qualità, in sicurezza, con autostima. Tutte qualità che hanno portato ad un pareggio pesantissimo ai fini dei playoff. Solo chi non conosce il calcio non può sapere che la recente comunicazione di Max ha avuto il potere di toccare l’orgoglio del Napoli. Cioè, una squadra che - organico alla mano - avrebbe potuto lottare per lo Scudetto #ManCityNapoli 2-2— Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) November 24, 2026
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