Auriemma: “Solo chi non conosce il calcio non capisce che Allegri ha toccato l'orgoglio del Napoli!”

Raffaele Auriemma esalta la prestazione del Napoli a Manchester e difende la comunicazione di Allegri.

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Manchester City, tornando sulle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri: “Quindi le dichiarazioni di Allegri non hanno turbato la squadra. Anzi, il Napoli in casa del Manchester City ha sfoderato una prestazione autorevole, di qualità, in sicurezza, con autostima. Tutte qualità che hanno portato ad un pareggio pesantissimo ai fini dei playoff”.

Auriemma difende la strategia comunicativa di Allegri

Secondo il giornalista, le recenti esternazioni del tecnico livornese "Partita proibitiva", anziché destabilizzare lo spogliatoio, avrebbero rappresentato uno stimolo per i calciatori azzurri, chiamati a dimostrare il proprio valore dopo un avvio di stagione deludente: “Solo chi non conosce il calcio non può sapere che la recente comunicazione di Max ha avuto il potere di toccare l’orgoglio del Napoli. Cioè, una squadra che – organico alla mano – avrebbe potuto lottare per lo Scudetto”.