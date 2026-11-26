Video Murales Maradona, da brividi l'omaggio dei tifosi ai Quartieri Spagnoli: torciata sotto la pioggia

Torciata da brividi ai Quartieri Spagnoli per ricordare Maradona nel sesto anniversario della sua scomparsa.

Napoli ricorda Diego Armando Maradona nel sesto anniversario della sua scomparsa con un emozionante omaggio ai Quartieri Spagnoli. Nonostante la pioggia battente, nel tardo pomeriggio tantissimi tifosi provenienti dall'Argentina e da ogni parte del mondo si sono ritrovati ai piedi del celebre murale dedicato al Pibe de Oro. Cori, fumogeni, torce e canzoni argentine hanno accompagnato una suggestiva manifestazione d'affetto nei confronti del fuoriclasse argentino, il cui ricordo continua a vivere nel cuore del popolo napoletano.

Largo Maradona riaperto dopo i lavori di restyling

L'omaggio a Diego è arrivato all'indomani della riapertura di Largo Maradona, interessato da lavori di riqualificazione dallo scorso mese di maggio. Gli interventi, realizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli e alcuni soggetti privati, hanno riguardato non soltanto la celebre piazzetta, ma anche le aree circostanti. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessora al Turismo Teresa Armato. Restituito così alla città uno dei suoi luoghi più iconici, diventato negli anni meta di pellegrinaggio per migliaia di appassionati di calcio. Di seguito alcune immagini diventate virali sui social.