Scotto: "Napoli spaesato nel secondo tempo, ora servono altre due vittorie"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "La Salernitana è troppo inferiore. Garcia aveva ragione: c'era solo un risultato. Va bene così, eppure anche questa volta nel secondo tempo il Napoli si è un po' spaesato lasciando spazio agli avversari e provando a gestire il risultato.

Poi ci pensa Inzaghi e il passaggio alla difesa a tre per lasciare campo a Elmas che chiude la partita e porta a casa la vittoria. Serve il bis in Champions e il tris domenica con l'Empoli in attesa di capire se questa squadra può finalmente tornare ai livelli di un tempo, cosa che in questa stagione si è visto solo a sprazzi, come ad esempio i primi 30 minuti della partita con la Salernitana".