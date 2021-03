Scozia, dopo 9 anni i Celtic non sono campioni: trionfano i Rangers di Gerrard

Dopo nove anni finisce l'egemonia dei Celtic di Glascow in Scozia, i Rangers di Steven Gerrard si aggiudicano matematicamente il titolo con sei giornate d'anticipo. Gli uomini dell'ex capitano del Liverpool conquistano il campionato grazie allo 0-0 dei rivali del Celtic sul campo del Dundee, distanziati da ben 20 punti. Una cavalcata impressionante, quella dei Light Blues, che non hanno mai perso: in 32 partite hanno collezionato 28 vittorie e 4 pareggi. Il club di Glascow ha festeggiato il 55° titolo nazionale con un post sui social: "Noi siamo i Rangers, noi siamo i campioni!".

We Are Rangers



We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe — Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021