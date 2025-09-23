Pistocchi punge Rocchi sul rigore di Beukema: “Smentito dal regolamento!"

Il giornalista Maurizio Pistocchi sul suo profilo X ha detto la sua sulle parole del capo degli arbitri Gianluca Rocchi nella valutazione del fallo di mano di Beukema anche in base al regolamento ora in vigore: "Rocchi ha trasformato “OpenVar” nel suo tribunale personale, dove condanna o assolve l'operato degli arbitri. Spesso-come in occasione del rigore concesso al Pisa per un fallo di mano di Beukema, smentendo se stesso e il regolamento. Per fortuna il web non dimentica, e tutti ricordano che l'anno scorso in Juve-Roma l'arbitro Guida il VAR Serra e l'avar #Mazzoleni (guarda un po') giudicarono NON punibile (giustamente) il mani evidentissimo di Bremer , pallone inaspettato che arrivava da un rimpallo. Decisione confermata dagli stessi vertici AIA . Ieri invece il mani di Beukema dopo che il pallone calciato da 1 metro era finito prima sulla coscia del difensore napoletano è stato giudicato punibile. E c'è anche chi scrive che era ovvio. Ci sarebbe da morire dal ridere, se non ci fosse da piangere

Il punto cruciale del regolamento che smentisce Rocchi : 1. Il braccio di Beukema NON è in una posizione innaturale ma è in una posizione congrua al movimento ( gamba sinistra in estensione e allevata dal terreno che cerca di intercettare la palla) . 2. Il pallone è inaspettato: il giocatore del Pisa lo devia da un metro, la palla finisce sul ginocchio sinistro di Beukema eppoi sul braccio".

