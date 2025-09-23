Pistocchi punge Rocchi sul rigore di Beukema: “Smentito dal regolamento!"

Oggi alle 20:40Dai social
di Christian Marangio

Il giornalista Maurizio Pistocchi sul suo profilo ha detto la sua sulle parole del capo degli arbitri Gianluca Rocchi nella valutazione del fallo di mano di Beukema anche in base al regolamento ora in vigore: "Rocchi ha trasformato “OpenVar” nel suo tribunale personale, dove condanna o assolve l'operato degli arbitri. Spesso-come in occasione del rigore concesso al Pisa per un fallo di mano di Beukema, smentendo se stesso e il regolamento. Per fortuna il web non dimentica, e tutti ricordano che l'anno scorso in Juve-Roma l'arbitro Guida il VAR Serra e l'avar #Mazzoleni (guarda un po') giudicarono NON punibile (giustamente) il mani evidentissimo di Bremer , pallone inaspettato che arrivava da un rimpallo. Decisione confermata dagli stessi vertici AIA . Ieri invece il mani di Beukema dopo che il pallone calciato da 1 metro era finito prima sulla coscia del difensore napoletano è stato giudicato punibile. E c'è anche chi scrive che era ovvio. Ci sarebbe da morire dal ridere, se non ci fosse da piangere 

Il punto cruciale del regolamento che smentisce Rocchi : 1. Il braccio di Beukema NON è in una posizione innaturale ma è in una posizione congrua al movimento ( gamba sinistra in estensione e allevata dal terreno che cerca di intercettare la palla) . 2. Il pallone è inaspettato: il giocatore del Pisa lo devia da un metro, la palla finisce sul ginocchio sinistro di Beukema eppoi sul braccio".