Simeone scrive a Raspadori: "Amico mio, spero di ritrovarti e giocare insieme a te"

I giorni dell'addio per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. I due attaccanti, dopo tre anni insieme in maglia Napoli, si sono trasferiti in questi giorni al Torino, il primo, mentre l'ex Sassuolo a breve sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid allenato dal papà di Giovanni, Diego. Il Cholito in una storia Instagram ha voluto lasciare un messaggio all'amico Giacomo.

"Si chiude una tappa importantissima nella nostra carriera. Ma mi porto con me un grandissimo amico. Spero ritrovarti e giocare insieme un’altra volta perché con te era tutto più facile" ha scritto Simeone in una stories.

