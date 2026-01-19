Siparietto su Twitch tra Geolier e Romano: "Lucca se ne va, guagliù!"

Diretta Twitch tra calcio e intrattenimento con protagonisti Fabrizio Romano e Geolier, ospiti di Zano per una live sui TOTY di FC 26. Nel corso della trasmissione, il giornalista ha regalato qualche aggiornamento di mercato su Roma e Napoli, svelando che Lucca e Lang sono destinati a lasciare gli azzurri.

La rivelazione ha acceso l’entusiasmo di Geolier, che si è girato verso gli amici esclamando: «Lucca se ne va uagliù! Fabrizio devi darmi il tuo numero, devo chiederti alcune cose». Un momento divertente che ha fatto il giro dei social, tra ironia e curiosità sul futuro del Napoli.