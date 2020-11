Sorrentino non si dà pace: "Non smetteremo mai di piangere"

"Non smetteremo mai di piangere". Queste le parole scritte su Instagram dal regista Paolo Sorrentino per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il regista, grande tifoso del Napoli, era attaccatissimo alla figura di Diego tanto da dedicargli il premio oscar ricevuto a Los Angeles per 'La Grande Bellezza' e il film che sta girando 'È stata la mano di Dio'.