Foto Spinazzola sfrutta i tre giorni liberi: mini-vacanza a Ibiza, gli scatti

vedi letture

Antonio Conte ha concesso tre giorni liberi dopo la vittoria contro il Como. La squadra tornerà ad allenarsi a Castel Volturno domani, martedì, anche perché nel weekend non ci giocherà a causa della sosta per i nazionali. Gli azzurri, dunque, hanno sfruttato la pausa per un po' di relax.

Leonardo Spinazzola, esterno mancino, ha utilizzato questi giorni liberi per volare a Ibiza in compagnia della famiglia. Di seguito alcuni scatti pubblicati su Instagram dalla compagna.