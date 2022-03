Splendida risposta del Pescara sui social dopo lo striscione a Verona: "I love Napoli"

Un semplice "I love Napoli", con un cuore in mezzo. Così il Pescara, tramite i social, ha reagito allo striscione esposto a Verona

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un semplice "I love Napoli", con un cuore in mezzo. Così il Pescara, tramite i social, ha reagito allo striscione esposto a Verona in occasione della sfida di campionato e che ha fatto il giro del web e non solo. Una splendida replica ad una scritta barbara del tifo organizzato scaligero.