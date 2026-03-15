Alisson: "Sembrava impossibile, che onore e piacere! Potrò dire: ho giocato con De Bruyne!"
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Non crede ai suoi occhi Alisson Santos, che ha realizzato uno dei suoi sogni: giocare insieme a Kevin De Bruyne. Una nuova coppia si è formata in casa Napoli, che a suon di giocate già sta dimostrando di avere un'ottima intesa.
L'attaccante azzurro, tra i più positivi nella vittoria del Napoli di ieri contro il Lecce, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae abbracciato al fuoriclasse belga, scrivendo: "Non ho parole per definire questo momento per me, da dove vengo era impossibile.. ma il mio Dio compie l'impossibile! Che onore, che piacere! In futuro potrò dire: ho giocato con Kevin De Bruyne!".
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