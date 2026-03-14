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De Bruyne scherza sui social: "Quando vogliono prenderci i 3 punti...", e posta uno scatto
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"Quando vogliono toglierci i nostri tre punti...", e allega uno scatto della partita in cui mima il gesto del "no": così Kevin De Bruyne scherza sul suo profilo Instagram dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Il centrocampista belga è entrato al 45esimo della ripresa ed ha confermato le ottime sensazioni che aveva lasciato al suo rientro in campo la scorsa settimana: è in ottima condizione e con lui si alza notevolmente il livello di questa squadra.
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