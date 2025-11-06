Zazzaroni: "Non so se Napoli dia fastidio, so per certo che Conte sta sulle p...e a tanti"

"Non so se il Napoli dia fastidio, so per certo, però, che Antonio Conte sta sulle p...e a tanti. Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive su Instagram dopo le polemiche scaturite dalle parole del tecnico azzurro: "Leggo e ascolto attacchi senza senso, banali, fuori contesto, critiche alle sue parole, a giudizi come quello dato alla prestazione dell'Eintracht. Se Conte non desse fastidio, soltanto i tifosi del Napoli si occuperebbero di quella partita. Ma Conte è Conte. L'antipatico, il piagnone, quello che non ha mai colpe.

Perché invece noi italiani sappiamo riconoscere il valore degli altri? Noi italiani non inseguiamo alibi, attenuanti o colpevoli quando perdiamo? Conte siamo noi. Per questo ci sta sulle p...e. Parlate di Conte con i suoi giocatori: chiedete loro quanta forza riesce a trasmettere. Anche con certi interventi esterni. Ossessivo? Dichiarato. Parafrasando George Sand, Il marchio della creatività calcistica è una violenta, indistruttibile ossessione".