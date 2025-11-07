Marinozzi: "Senza Lukaku, il Napoli ha ancora più difficoltà a giocare nel chiuso. Vi spiego"

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista Dazn, in un video sul suo canale YouTube si è soffermato a parlare del pareggio del Napoli e delle difficoltà in fase offensiva. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli come lo scorso anno ha difficoltà nel giocare nel chiuso, come accade a tantissime squadre, ma quest’anno ha qualche difficoltà in più. Spesso il Napoli, con coraggio, occupa gli spazi offensivi con tantissimi giocatori: un uomo a destra, Politano, un uomo a sinistra, in questo caso Elmas, c’è Di Lorenzo che è sempre il giocatore che attacca l’ultimo terzo di campo arrivando da dietro e creando scompigli nella difesa avversaria… poi Anguissa, McTominay e la punta.

Ma se lo scorso anno questa divisione degli spazi diventava più efficace con Lukaku, con il palla-larga palla-dentro Lukaku protegge e Lukaku gioca di sponda, Lukaku gioca a destra e gioca vicino per il compagno, crea spazi alle sue spalle da attaccare per il Napoli o per un altro centrocampista… adesso questo non c’è. Anguissa, McTominay e Di Lorenzo non sono così efficaci in quella zona di rifinitura, se non con qualche giocata combinata e quella solita connessione che si crea a destra. Altrimenti, è palla sull’esterno e cross”.