Zazzaroni fa notare: "Ma Conte ha mai potuto allenare una squadra da Champions?"

"Se Conte non desse fastidio, soltanto i tifosi del Napoli si sarebbero occupati di quella partita", scrive sui social il direttore del Cds Ivan Zazzaroni riferendosi alla partita contro l'Eintracht. Il giornalista aggiunge: "Ma Conte è Conte. L'antipatico, il piagnone, quello che non ha mai colpe. Perché invece noi italiani sappiamo riconoscere il valore degli altri?

Noi italiani non inseguiamo alibi, attenuanti o colpevoli quando perdiamo? Conte siamo noi. Per questo ci sta sulle palle. Parlate di Conte con i suoi giocatori: chiedete loro quanta forza riesce a trasmettere. Anche con certi interventi esterni. Ossessivo? Dichiarato. Parafrasando George Sand, Il marchio della creatività calcistica è una violenta, indistruttibile ossessione. PS. Dimenticavo: Conte ha mai potuto allenare una squadra da Champions?".