Ravezzani: "Il Napoli mi sta simpatico, ma il continuo piagnisteo di Conte lo rende sgradevole"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato sul proprio account X il momento del Napoli e le ultime dichiarazioni di Antonio Conte: "A me il Napoli sta davvero simpatico. Ha gran tifoseria, merita di vincere tanto e ogni successo mi fa piacere, altro che fastidio. Ma il continuo piagnisteo di Conte, tirare in ballo il complotto per giustificare ogni sconfitta lo rende sgradevole (come, ai tempi, Juve e Inter)".