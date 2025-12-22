Hojlund posta lo scatto con la Coppa: "Ecco l'aspetto di una grande decisione"

TuttoNapoli.net
Oggi alle 23:36
di Davide Baratto

"Ecco che aspetto ha una grande decisione", scrive così Rasmus Hojlund sul suo profilo Instagram come didascalia allo scatto con il trofeo della Supercoppa italiana, facendo un chiaro riferimento alla sua scelta di lasciare il Manchester United per andare al Napoli la scorsa estate.

