"Tanto gli faccio gol comunque": la promessa che ha cambiato la storia del calcio

Il 3 novembre del 1985 la punizione di Maradona che ha fatto la storia, quella contro la Juventus. "Tanto gli faccio gol comunque". Una promessa sfacciata, irripetibile. Nessuno nella storia avrebbe potuto mantenerla. Nessuno tranne lui, naturalmente. Diego Armando Maradona ha la testa bassa, non gli interessa di una barriera piazzata a cinque metri.

È quasi infastidito dalle proteste dei compagni: a lui non frega nulla. Lui sta guardando la palla. Lui ha già visto. Lui già sa come andrà a finire. Manca l’atto, quasi superfluo, quando nella mente hai la visione divina di quello che sarà.

Quella del 3 novembre è il primo atto sessuale della storia del calcio, consumato davanti al mondo. Per il mondo che verrà. Diego fa l’amore con il pallone, lo accarezza sinuoso, tocca il punto di massimo godimento. Il finale è un urlo liberatorio. La storia è lì, in piedi, ad applaudire. Oggi come allora.