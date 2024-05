Trionfo Atalanta in EL, i complimenti della SSCNapoli: "Straordinaria vittoria!"

L'Atalanta vince il suo primi trofeo europeo, battendo in finale di Europa League il Bayer Leverkusen 3-0 in finale.

L'Atalanta vince il suo primi trofeo europeo, battendo in finale di Europa League il Bayer Leverkusen 3-0 in finale. Dopo il meritato successo arrivano i complimenti della SSCNapoli, tramite X, al club bergamasco: "Congratulazioni all’Atalanta per la straordinaria vittoria dell’EuropaLeague!".