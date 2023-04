Varriale: "ADL ha ragione, dovrebbe parlare con chiarezza alla città"

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social: "Il presidente De Laurentiis non ha certo bisogno di consigli. Ma credo che sarebbe cosa buona e giusta se parlasse con chiarezza alla città di Napoli e non solo. Perché,mai come questa volta, nella brutta serata vissuta ieri al Maradona la ragione sta da una parte sola: la sua".