Varriale: "Beffa per il Napoli! 1T dominato, poi ingenuità di Buongiorno"
Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così il pareggio del Napoli contro il Copenhagen in Champions League: "Beffa per il Napoli che domina il primo tempo ma in vantaggio di un gol e di un uomo si fa raggiungere dal Copenaghen su rigore concesso per un'ingenuità di Buongiorno. Ora solo una vittoria col Chelsea può tenere la squadra di Conte nella Champions. Inter travolta da Arsenal".
Pubblicità
Dai social
Copertina LiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
Pierpaolo MatroneSSCNapoli, Canonico: “Staff d’alto livello! Lukaku pronto, decide Conte. Neres, non solo distorsione. Su KDB, Anguissa e Gilmour…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com