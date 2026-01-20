Varriale: "Beffa per il Napoli! 1T dominato, poi ingenuità di Buongiorno"

di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così il pareggio del Napoli contro il Copenhagen in Champions League: "Beffa per il Napoli che domina il primo tempo ma in vantaggio di un gol e di un uomo si fa raggiungere dal Copenaghen su rigore concesso per un'ingenuità di Buongiorno. Ora solo una vittoria col Chelsea può tenere la squadra di Conte nella Champions. Inter travolta da Arsenal".