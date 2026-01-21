Varriale: "Conte aveva fiutato l'aria, il sistema non sopporta il Napoli con 3 scudetti in 4 anni"

Il consiglio straordinario della Figc per ora non cambia le norme sull’accesso al calciomercato invernale. La richiesta del Napoli non ha ottenuto un voto unanime - 16 voti favorevoli, uno contrario (Milan) e tre astenute (Inter, Juventus e Roma) - quindi il mercato azzurro resta a saldo zero.

Il giornnalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Quando Antonio Conte diceva che sarebbe stata una stagione complicata non poteva prevedere l'ecatombe di infortuni. Ma aveva fiutato l'aria. Il sistema calcio italiano non sopporta il Napoli con lo scudetto 3 anni su 4. Fa bene Aurelio De Laurentiis a ribellarsi a questa palese ingiustizia".