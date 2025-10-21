Varriale: "Disastro! Squadra non crede in ciò che fa, Conte non ci sta capendo nulla"

Varriale: "Disastro! Squadra non crede in ciò che fa, Conte non ci sta capendo nulla"
Oggi alle 23:17Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la disfatta degli azzurri che hanno perso 6-2 in trasferta contro il PSV Eindhoven. Di seguito le sue dichiarazioni: "Disastro Napoli cui non basta neanche andare in vantaggio per evitare il quarto ko consecutivo in trasferta. Squadra che non crede a quello che fa e si scioglie dopo errori individuali imbarazzanti in fase difensiva. Impalpabile De Bruyne, inerme Conte che non ci sta capendo nulla".