Varriale: "Disastro! Squadra non crede in ciò che fa, Conte non ci sta capendo nulla"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la disfatta degli azzurri che hanno perso 6-2 in trasferta contro il PSV Eindhoven. Di seguito le sue dichiarazioni: "Disastro Napoli cui non basta neanche andare in vantaggio per evitare il quarto ko consecutivo in trasferta. Squadra che non crede a quello che fa e si scioglie dopo errori individuali imbarazzanti in fase difensiva. Impalpabile De Bruyne, inerme Conte che non ci sta capendo nulla".