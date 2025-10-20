Rigore Milan, Alvino sbotta: "Ennesimo 'omicidio' di un serial killer che è da anni in Serie A"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Crc, tramite il suo account X ha commentato il rigore concesso al Milan nel match contro la Fiorentina: "Se davvero la pirateria uccide il calcio e siamo tutti d'accordo, quello accaduto ieri sera a Milano è l'ennesimo "omicidio" di un pericoloso serial killer che si aggira da anni sui campi di Serie A: la mancanza di uniformità di giudizio!

La gente è stufa di assistere a sceneggiate e simulazioni come quella di ieri senza prendere provvedimenti, ad episodi simili sui quali si decide in maniera diversa e spesso secondo la maglia che indossano i protagonisti. Urge chiarezza per il bene del calcio!".