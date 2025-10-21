Capuano: "Trattamento ingiustificabile! Storicamente problemi creati in Italia da tifoserie olandesi"

Nelle ore che precedono la sfida di Chamspions League tra Psv Eindhoven e Napoli di stasera, circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati, perquisiti e successivamente espulsi dalle autorità olandesi. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta così sul proprio account X:

"Al netto che sia tutto così come viene raccontato, il trattamento delle autorità olandesi nei confronti del Napoli appare ingiustificabile. Anche perché storicamente a creare problemi sono state le tifoserie in viaggio dall'Olanda all'Italia".