Capuano: "Trattamento ingiustificabile! Storicamente problemi creati in Italia da tifoserie olandesi"
Nelle ore che precedono la sfida di Chamspions League tra Psv Eindhoven e Napoli di stasera, circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati, perquisiti e successivamente espulsi dalle autorità olandesi. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta così sul proprio account X:
"Al netto che sia tutto così come viene raccontato, il trattamento delle autorità olandesi nei confronti del Napoli appare ingiustificabile. Anche perché storicamente a creare problemi sono state le tifoserie in viaggio dall'Olanda all'Italia".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
