La SSCNapoli si scusa con i tifosi: "Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto"
Il Napoli crolla ad Eindhoven, umiliato 6-2 dal PSV in una notte Champions amarissima per i colori azzurri. Al termine del match la SSCNapoli si scusa con i propri tifosi sui social, attraverso un tweet: "Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto.
Tutti insieme per rialzarci subito!".
Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 21, 2025
Tutti insieme per rialzarci subito! pic.twitter.com/pcCL5T5VbZ
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
