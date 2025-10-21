La SSCNapoli si scusa con i tifosi: "Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto"

Oggi alle 23:15Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli crolla ad Eindhoven, umiliato 6-2 dal PSV in una notte Champions amarissima per i colori azzurri. Al termine del match la SSCNapoli si scusa con i propri tifosi sui social, attraverso un tweet: "Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto.

Tutti insieme per rialzarci subito!".