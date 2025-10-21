Ministro degli Esteri Tajani: "Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven"

Ministro degli Esteri Tajani: "Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven"
Oggi alle 10:40Dai social
di Arturo Minervini

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto su X in merito ai circa 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven prima della partita di Champions League contro il PSV.

“Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto. Per ogni necessità si può contattare l’Ambasciata”, ha scritto Tajani.

Il titolare della Farnesina ha quindi confermato il pieno coinvolgimento delle autorità italiane, assicurando assistenza ai sostenitori azzurri coinvolti nei controlli e collaborazione con le forze dell’ordine locali.