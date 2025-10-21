Ministro degli Esteri Tajani: "Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven"
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto su X in merito ai circa 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven prima della partita di Champions League contro il PSV.
“Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto. Per ogni necessità si può contattare l’Ambasciata”, ha scritto Tajani.
Il titolare della Farnesina ha quindi confermato il pieno coinvolgimento delle autorità italiane, assicurando assistenza ai sostenitori azzurri coinvolti nei controlli e collaborazione con le forze dell’ordine locali.
Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto. Per…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 21, 2025
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro