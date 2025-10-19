Ravezzani: "Scena di Simeone sconfortante, il bello è che da Napoli cercano di convincermi"

vedi letture

L'ex azzurro Giovanni Simeone, ora al Torino, ieri ha segnato la rete della vittoria contro il Napoli senza esultare. Questo ha scatenando pareri discordanti sui social. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato sul proprio account X il comportamento dell'attaccante del Torino: "La scena di Simeone che anziché festeggiare in modo composto il gol chiede addirittura scusa ai tifosi del Napoli é stata francamente sconfortante

Poteva rimanere dov’era (ha chiesto lui di essere ceduto). Esiste il rispetto anche verso i nuovi tifosi. Che meritavano di meglio. Il bello è che qualcuno da Napoli abbia cercato di convincermi che eccepire su questo comportamento sia da ignorante dei sentimenti".