Varriale: "Ieri s'è rivisto il Napoli dell'anno scorso, ma mancano Osi-Kvara. ADL difenda Garcia!"

Così scrive Enrico Varriale su Twitter sul momento del Napoli

"Il paradosso è che ieri si è rivisto il Napoli dello scorso anno. Bologna-Napoli mi ha ricordato Roma-Napoli, due gare dominate con nessuna occasione concessa agli avversari. Ma all'Olimpico Osimhen segnò dalla bandierina del calcio d'angolo, ieri ha sbagliato il rigore". Così scrive Enrico Varriale su Twitter sul momento del Napoli: "Non è semplicistico valutare il rendimento scarso di Osi, e Kvara, come il problema principale del Napoli. Continuo a pensare che i veri errori di Garcia più che tattici siano psicologici. Sostituire il nigeriano, dopo l'errore dal dischetto non è stata un'idea geniale. Questo non giustifica l'assurda reazione del bomber ma,come pure con Kvara, evidenzia lo scarso feeling del tecnico con i due protagonisti dello scudetto,che pure l' anno scorso venivano spesso sostituiti da Spalletti senza fare troppe polemiche.

Uno dei punti forti del mercato, è stato quello di aver resistito alle sirene per i 2 gioielli. Ma la situazione dei rinnovi va affrontata perché nel calcio di oggi è impensabile che il georgiano, inserito tra i 30 del Pallone d'oro, guadagni la metà di Demme.

Con 7 punti di distacco dall'Inter è tempo di uscire dagli equivoci per non compromettere sin da ora la stagione. E la palla passa, inevitabilmente, a De Laurentiis. Il tweet di ieri è un atto dovuto ma non basta. Il presidente deve difendere le sue scelte, su Garcia e mercato. Le ha fatte in totale solitudine seguendo un istinto in questi anni quasi sempre vincente. Ma ora non può delegare e per risolvere i contrasti evidenti tra tecnico e squadra deve scendere in campo o al fianco dell'allenatore o sostituendolo. Non può più rimanere a guardare".