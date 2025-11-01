Varriale: "Il Como fa un figurone, il Napoli pare accontentarsi del punto"

Oggi alle 20:30Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la partita dello Stadio Maradona tra Napoli e Como, terminata sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Fa un figurone, specie nel primo tempo, il Como al Maradona. Finisce 0-0 con Milinkovic-Savic che si ripete ipnotizzando su rigore pure Morata. Neutralizzato Nico Paz. Napoli ancora bersagliato dagli infortuni, gioca meglio nella ripresa ma crea poco e pare accontentarsi di un punto".