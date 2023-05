Varriale ironico: "Ora si può puntare a Guardiola, Mbappè e Haaland. Poi nel caso si patteggia"

"Dopo il patteggiamento di oggi mi aspetto un Calciomercato pirotecnico di tutte le squadre italiane".

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato con un tweet ironico il patteggiamento ottenuto dalla Juventus, in accordo con la Procura Figc, e accettato dal Tribunale Federale Nazionale: "Dopo il patteggiamento di oggi mi aspetto un Calciomercato pirotecnico di tutte le squadre italiane. Si può puntare su Guardiola in panchina e colpi come Mbappè e Haaland. I soldi, i bilanci ? Basta qualche side letter iscrivendo le cifre che si vuole. Poi, nel caso, si patteggia".