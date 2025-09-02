Varriale: "Mercato Napoli da 8,5. Solo un club in Serie A ha fatto meglio..."

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha fatto il suo pagellone del calciomercato delle squadre di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "E anche sto Calciomercato ce lo semo levati dalle ..... Cit. Riccardo Garrone, vacanze di Natale. Scherzi a parte da ora, finalmente parlerà il campo, il reale rendimento di giocatori e la capacità degli allenatori di farli rendere al meglio, e Conte è sempre in pole position.

Questi i miei voti al calciomercato. Como 9, Napoli 8.5, Juve 8, Milan 7.5, Inter 7, Roma 6.5, Cremonese 6.5, Udinese 6.5, Bologna 6, Fiorentina 6, Cagliari 5.5, Atalanta 5, Torino 5, Genoa 5, Lecce 5, Pisa 5, Parma 5, Sassuolo 5, Verona 4.5, Lazio s.v.".