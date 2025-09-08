Varriale: "Ok la vittoria, ma l'Italia è fragile e confusa! Contro avversari migliori sarà dura"

vedi letture

L'Italia vince la sua seconda partita con Gennaro Gattuso come commissario tecnico, ma senza convincere del tutto. Dopo il netto 5-0 rifilato all'Estonia, gli azzurri portano a casa i tre punti faticando tantissimo contro Israele: il match finisce 4-5 con la rete decisiva arrivata solo nel recupero. Ora la Nazionale ha quasi blindato il secondo posto, essendo a pari punti con Israele con una gara in più da giocare, e quindi i play-off, ma sembra difficile ad oggi immaginare di poter strappare il primato alla Norvegia, soprattutto dopo la prestazione mostrata in campo.

Così il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria dell'Italia: "Secondo successo per Gattuso in una partita folle finita 5-4. Ma la vittoria che blinda il secondo posto degli azzurri è la sola cosa positiva per una squadra fragile in difesa e confusa nella ricerca degli equilibri. Israele è avversario mediocre, contro quelli di maggior qualità sarà dura".