Varriale: "Se Zielinski a 30 anni rifiuta 15mln, è un eroe. Diverso il discorso per Osimhen"

L'Arabia Saudita incombe anche sul Napoli, il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter: "Gli arabi fanno quello che per decenni hanno fatto i club europei con il Sud America, saccheggiando i migliori talenti. Non mi scandalizzo. Poi se Zielinski a 30 anni rifiuta ingaggio da 15 milioni è un eroe. Diverso il discorso per Osimhen".