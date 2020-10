Varriale: "Vittoria sofferta, partita nel segno dei fratelli Insigne"

Il Napoli espugna il Vigorito di Benevento dopo un remontada, il giornalista Rai, Enrico Varriale ha commentato su Twitter: "Vittoria più sofferta del previsto per il Napoli che piega in rimonta un ottimo Benevento. Partita nel segno dei fratelli Insigne con Roberto che apre le marcature con il suo primo gol in serie A e Lorenzo che pareggia e crea le migliori occasioni per gli azzurri".

