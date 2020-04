Venduta all'asta la maglia di Maradona, il Papu Gomez: "Ci ho provato, solo Diego può arrivare a certe cifre..."

Continuano le chiacchierate social di Fabio Cannavaro. Stavolta il difensore napoletano ha parlato in diretta Instagram con il Papu Gomez, soffermandosi sull'asta tenutasi nelle scorse ore che ha visto protagonista la maglia di Diego Maradona donata all'associazione Ferrara-Cannavaro: "Ho fatto offerte, ma non sono riuscito a vincere niente. Almeno ho fatto salire l'asta. Una follia, davvero. La cosa bella della maglia di Diego era la sicurezza dell'autenticità, quando le compri non sai mai da dove arriva la maglia di Diego, ma in questa asta tutti sapevamo che era quella ottenuta da Ferrara direttamente da Diego. Io ci ho provato, sono un fan delle maglie, ho il mio museo. Solo Diego può arrivare a cifre del genere (55mila euro, ndr)".

Cannavaro: "Noi abbiamo chiesto ai ragazzi campani maglie speciali, non una semplice maglia, ma con una storia alle spalle. Ferrara ha altre di Diego? Sì, una forse sì. Io ho una dell'anno dello Scudetto, del primo. Valore? Non lo so, non ha prezzo per me, è una questione di affetto, poi è chiaro che in un momento del genere con una comunicazione dietro può arrivare a cifre del genere".